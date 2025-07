Rimossi i siti web americani che parlavano del clima | Questa è una grave manomissione che limita l’accesso alle informazioni

La sparizione improvvisa dei siti web dedicati alle valutazioni climatiche negli Stati Uniti rappresenta una grave manomissione nel flusso di informazioni essenziali. Questa assenza rende più difficile per governi e cittadini comprendere le reali conseguenze del riscaldamento globale, ostacolando un dialogo trasparente e informato. La trasparenza sui cambiamenti climatici è fondamentale: un mondo che si riscalda merita ancora più attenzione e consapevolezza.

 I siti web che pubblicavano le valutazioni sul clima nazionali, previste dalla legge negli Stati Uniti, sembrano essere scomparsi, rendendo più difficile per i governi statali e locali e per i cittadini sapere cosa aspettarsi da un mondo che si riscalda. I siti web sul clima con le valutazioni nazionali e del Programma di Ricerca sui Cambiamenti Globali degli Stati Uniti sono rimasti inutilizzati lunedì e martedì, senza link, note o riferimenti ad altri siti. La Casa Bianca, responsabile delle valutazioni, ha affermato che le informazioni saranno archiviate presso la NASA per ottemperare alla legge, ma non ha fornito ulteriori dettagli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it