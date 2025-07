corsa al riarmo von der leyen a pranzo con i padroni della guerra

Il pranzo di martedì 2 luglio a Bruxelles ha scosso le acque della geopolitica: Ursula von der Leyen si è seduta al tavolo con i padroni della guerra e i leader delle principali industrie tedesche, tra cui Rheinmetall. Un incontro che svela le strategie dietro le quinte del riarmo europeo, con implicazioni delicate e potenzialmente decisive per il futuro della sicurezza continentale. Ma cosa si nasconde davvero dietro questa alleanza?

Martedì 2 luglio Ursula von der Leyen ha ospitato a Bruxelles un pranzo di lavoro che definire strategico è riduttivo: al tavolo, con lei, siedevano Hendrik Wüst, ministro-presidente della Renania Settentrionale-Vestfalia, e dodici amministratori delegati delle maggiori industrie tedesche. La lista dei commensali include E.ON, DHL, Lufthansa, Covestro, Henkel, Lanxess, Thyssenkrupp e soprattutto Rheinmetall, la multinazionale bellica il cui valore in borsa è cresciuto del +1.800% dal febbraio 2022. Una compagnia che non fabbrica sogni ma artiglieria. La notizia è rimbalzata in Italia solo grazie a un post social di Stefano Patuanelli (M5S), che ha denunciato “l’uso spudoratamente fazioso della carica europea” da parte della presidente della Commissione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it