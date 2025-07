Ostacoli sulla pista di decollo e atterraggio | chiuso l’aeroporto di Catania L’avviso ai passeggeri | Verificate lo stato del vostro volo

Allerta all’aeroporto di Catania-Fontanarossa: questa mattina, a causa di ostacoli sulla pista di decollo e atterraggio, l’accesso allo scalo è stato temporaneamente chiuso. La Sac ha annunciato l’interruzione di tutti i voli in partenza e in arrivo fino alle 9:00, garantendo la sicurezza dei passeggeri. Se avete un volo programmato, è fondamentale verificare lo stato del vostro viaggio e prepararsi a eventuali variazioni. Restate aggiornati per evitare disagi e imprevisti.

Caos e disagi questa mattina all’ aeroporto di Catania-Fontanarossa. La Sac, società di gestione dello scalo siciliano e di quello di Comiso, ha annunciato con una nota ufficiale l’interruzione di tutti i voli in partenza e in arrivo a partire dalle prime ore di oggi, giovedì 3 luglio, fino, almeno, alle ore 9:00. La decisione, improvvisa, è stata presa per “l’assenza di condizioni di sicurezza per la navigazione aerea”, come si legge nel comunicato. Nello specifico, la Sac spiega che lo stop è dovuto alla “presenza di ostacoli lungo le direttrici di atterraggio e decollo poste ad ovest della pista “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ostacoli sulla pista di decollo e atterraggio”: chiuso l’aeroporto di Catania. L’avviso ai passeggeri: “Verificate lo stato del vostro volo”

In questa notizia si parla di: ostacoli - aeroporto - catania - pista

Sospesi tutti i voli all'aeroporto di Catania per l'assenza di condizioni di sicurezza, ostacoli in pista - A Catania, la sicurezza viene prima di tutto: tutti i voli sono stati temporaneamente sospesi a causa di ostacoli in pista che compromettono le condizioni di navigazione.

Catania, traffico sostanzialmente fermo a maggio 2025 con appena 2.500 passeggeri in più rispetto a maggio 2024. 182.000 passeggeri da e verso Roma, prima meta nazionale, quasi 32.000 quelli da e per Malta prima meta internazionale. Vai su Facebook

Aeroporto, sospesi tutti i voli in arrivo e partenza per ostacoli sulla pista; Chiuso aeroporto di Catania, ostacoli sulla pista: stop a decolli e atterraggi; Sospesi tutti i voli all'aeroporto di Catania per l'assenza di condizioni di sicurezza, ostacoli in pista.

Aeroporto Catania Fontanarossa, voli sospesi per ostacoli in pista - I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie ... tg24.sky.it scrive

'Ostacoli per il volo', aeroporto di Catania non operativo - La Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che, a "causa dell'assenza di condizioni di sicurezza per la navigazione aerea per la presenza di ostacoli lungo le direttrici di atterr ... Lo riporta ansa.it