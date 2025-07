OPS Mps - Mediobanca luce verde da Consob offerta al via il 14 luglio fino all' 8 settembre soglia al 50%

L’attesa è finita: il 14 luglio scatta l’offerta di Mediobanca su MPS, con un rapporto di concambio di 2,63 e una soglia del 50%. La luce verde da Consob apre ufficialmente le porte a questa operazione, che durerà fino all’8 settembre. In Borsa, i titoli si avvicinano ai rapporti di cambio: Mediobanca a 18,44 e Mps a 7,0, segnando i primi segnali di un’operazione destinata a ridefinire gli equilibri.

In Borsa i titoli si avvicinano ai rapporti di concambio, Mediobanca a 18,44 (-0,055), Mps a 7,0 (-0,038), con un rapporto di 2,63 OPS Mps - Mediobanca, luce verde da Consob, offerta al via in data 14 luglio termine previsto per l'8 settembre, soglia al 50%. Consob approva il documento dell'o.

Sì da Consob all'ops Mps su Mediobanca, al via il 14 luglio - Il 14 luglio segna l'inizio di una svolta nel panorama finanziario italiano: la Consob ha approvato l’offerta pubblica di scambio di Mps su Mediobanca, aprendo un nuovo capitolo per gli investitori.

