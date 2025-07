Rossella Brescia | Io e Luciano Cannito non torneremo insieme Tradimento? Certe cose una donna le capisce

Il cuore di Rossella Brescia si apre per raccontare la fine di un amore durato quasi 18 anni con Luciano Cannito. In un'intervista sincera, l'artista rivela come alcune ferite e tradimenti abbiano segnato il loro percorso, portandoli a prendere strade diverse. La verità dietro il divorzio emerge con chiarezza, dimostrando che, anche nei momenti più difficili, la sincerità e la forza interiore sono fondamentali. Continua a leggere per scoprire di più.

Rossella Brescia in un'intervista risponde ad alcune domande sulla separazione da Luciano Cannito. La notizia della loro rottura è arrivata ad agosto 2024, dopo una storia d'amore durata quasi 18 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: rossella - brescia - luciano - cannito

Anticipazioni Da noi… A ruota libera del 25 maggio, Rossella Brescia tra gli ospiti - Il 25 maggio, torna il talk show "Da noi… A ruota libera" condotto da Francesca Fialdini. L’evento sarà arricchito dalla partecipazione di Rossella Brescia tra gli ospiti, insieme a volti noti dello spettacolo e non solo.

Rossella Brescia: Io e Luciano Cannito non torneremo insieme. Tradimento? Certe cose una donna le capisce; Rossella Brescia parla della separazione da Luciano Cannito | Gossip; Rossella Brescia sulla separazione da Luciano Cannito: «Una donna se c’è un’altra lo capisce senza bisogno del detective».

Rossella Brescia: “Io e Luciano Cannito non torneremo insieme. Tradimento? Certe cose una donna le capisce” - Rossella Brescia debutta al cinema come protagonista di Jastimari in cui ha recitato "mettendo il proprio dolore" al servizio del film. Scrive fanpage.it

"Rossella Brescia e Luciano Cannito si sono lasciati", la rottura dopo 17 anni insieme - Fanpage.it - Rossella Brescia, nota ballerina e volto tv, e il coreografo Luciano Cannito si sono conosciuti nel nei primi Anni Duemila, quando lui era insegnante di danza classica e neoclassica nella scuola ... Segnala fanpage.it