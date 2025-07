Mondiali Under 19 Femminili di Volley ottimo inizio per l’Italia | Cile travolto 3-0

L’Italia Under 19 femminile di volley apre con il piede giusto i Mondiali, dominando il Cile in appena un’ora di gioco e conquistando una vittoria convincente per 3-0. Un esordio promettente che dà slancio all’avventura internazionale delle giovani azzurre, pronte a sfidare alle prossime sfide il Belgio. La Nazionale si presenta forte e determinata: questa sera, l’appuntamento è con un’altra grande prova!

Comincia nel miglior modo possibile l’avventura ai Mondiali Under 19 Femminili di Volley per la Nazionale italiana, che travolge in un’ora di gioco il Cile con il punteggio di 3-0. Questa sera sfida al Belgio. Buona la prima per la nazionale under 19 femminile impegnata questa sera all’esordio ufficiale ai Campionati del Mondo di categoria. Le ragazze di Roberta Maioli, infatti, sul parquet della Sports Hall di Trstenik (Serbia), superano in un’ora di gioco il Cile con il punteggio di 3-0 (25-9, 25-17, 25-11). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: under - mondiali - femminili - volley

Hockey ghiaccio: Svezia sul velluto ai Mondiali 2025, gli USA vincono all’overtime - Si è conclusa un'altra giornata emozionante ai Campionati Mondiali di hockey su ghiaccio 2025, in corso in Svezia e Danimarca.

Da lunedì torna a Caorle il Trofeo Nazionale Under12 Volley S3 3vs3 Anche per quest’edizione sono attese 21 formazioni femminili e 21 formazioni maschili, che daranno vita a 3 giornate di gare nella formula del 3 contro 3, pensata per valorizzare il gio Vai su Facebook

Probabili formazioni: Croazia-Germania | Volley Mondiali U19 D 2 luglio 2025; Mondiale Femminile 2025: l’Italia nella Pool B con Belgio, Cuba e Slovacchia; Mondiali di pallavolo femminile 2025: il programma completo del torneo e il calendario delle partite dell'Italia.

Mondiali Under 19: le azzurrine affrontano il Cile nel match d’esordio - L’Italia fa il proprio esordio ai Mondiali Under 19 femminili di volley, affrontando il Cile nel primo match della Pool D ... Come scrive it.blastingnews.com

Mondiali Under 19 F: Italia-Cile apre il torneo delle azzurre - Archiviate le amichevoli giocate in Turchia contro le Under 19 e Under 21 locali, le ragazze ... Si legge su corrieredellosport.it