The End | il musical post-apocalittico con Tilda Swinton da oggi al cinema

di un’esperienza unica e coinvolgente, dove il post-apocalittico si trasforma in un musical sorprendente. Preparati a essere catturato da una performance straordinaria di Tilda Swinton e George Mackay, sotto la direzione innovativa di Joshua Oppenheimer. Non perdere l’occasione di vivere questa avventura cinematografica: il nuovo musical è arrivato nei cinema italiani da oggi, 3 luglio, con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

Un musical fuori dagli schemi che mette alla prova le ugole di Tilda Swinton e George Mackay firmato dal regista Joshua Oppenheimer, al cinema da oggi 3 luglio con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. Tilda Swinton ha già interpretato star delle sette note in passato (una per tutte, la rockstar tormentata di A Bigger Splash), ma per sentirla cantare sul serio non vi resta che recarvi al cinema a partire da oggi, 3 luglio, per godere del musical The End, eccentrico progetto che porta la firma del regista Joshua Oppenheimer. Distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, il film scritto da Oppenheimer insieme a Rasmus Heisterberg affianca Tilda Swinton, qui nei panni della Madre, a interpreti come Michael Shannon (il Padre), George MacKay (il figlio), Lennie James(il Dottore), Tim McInnerny (il Maggiordomo) . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The End: il musical post-apocalittico con Tilda Swinton da oggi al cinema

Ho scritto di The End, il musical con Tilda Swinton nel bunker dei miliardari mentre fuori c'è l'apocalisse

Nel bunker vive Padre (Michael Shannon), un tempo petroliere e corresponsabile del disastro. Con lui c'è Madre (Tilda Swinton), ex ballerina del Bolshoi, Figlio (George MacKay), il Maggiordomo (Tim McInnerny), l'Amica (Bronagh Gallagher) e il Dottore (Lennie James)

