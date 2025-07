Calhanoglu a 25 milioni l’Inter tratta! Ederson e 3 alternative – TS

L'Inter si prepara a fare grandi mosse di mercato, con Calhanoglu al centro di numerosi intrecci. Con una valutazione di 25 milioni di euro, il club milanese potrebbe avviare trattative per cederlo, puntando su nomi di alto livello come Ederson. Tuttavia, non mancano alternative intriganti: ecco i tre candidati pronti a fare al caso dei nerazzurri, pronti a rivoluzionare il reparto mediano e a scrivere nuovi capitoli di calciomercato.

L’Inter a 25 milioni di euro potrebbe iniziare a trattare per cedere Calhanoglu. Ederson ovviamente è il nome preferito se parte, ma, secondo Tuttosport, occhio anche a questi tre nomi. LA SITUAZIONE – Il futuro di Calhanoglu continua a tenere banco in casa Inter. Sul turco, che presto verrà contattato dal club per chiare una volte per tutte il suo domani, c’è sempre il Galatasaray. Ad oggi, l’unica offerta dei turchi recapitata dall’Inter è stata molto bassa: appena 15 milioni di euro. L’Inter ne vorrebbe almeno 30-35, ma la sensazione, scrive Tuttosport, che se dovesse arrivare una proposta da 25 milioni allora il club non tirerà troppo la corda. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu, a 25 milioni l’Inter tratta! Ederson e 3 alternative – TS

In questa notizia si parla di: calhanoglu - inter - milioni - ederson

Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic - Inter Marotta, il maestro della strategia nerazzurra, si prepara a rivoluzionare la rosa: saluta Calhanoglu, già pronto il suo successore, più forte e con il supporto di Stankovic.

GdS - Il nome in cima per il post #Calhanoglu è quello di #Ederson. Elevatissime le richieste (non meno di 45-50 milioni), ma i nerazzurri potrebbero riuscire ad arrivare a questa cifra grazie a qualche uscita. Di Marzio - L'#Inter aspetta ancora delle offe Vai su Facebook

Secondo la Gazzetta dello Sport il nome in cima per il post Calhanoglu è quello di Ederson Elevatissime le richieste (non meno di 45-50 milioni), ma i nerazzurri potrebbero riuscire ad arrivare a questa cifra grazie a qualche uscita #Calhanoglu #Inter #Ed Vai su X

GdS - Lautaro-Calhanoglu: contatto. E ora il turco costa 30 milioni. Ederson o Stiller in caso di addio; Inter, il futuro di Ederson dipende da Calhanoglu; Calhanoglu verso l'addio, ora l'Inter sogna Ederson.

GdS - Lautaro-Calhanoglu: contatto. E ora il turco costa 30 milioni. Ederson o Stiller in caso di addio - Lautaro e Calhanoglu si sono sentiti, come riferisce la Gazzetta dello Sport. Come scrive msn.com

Inter, fissato il prezzo di Calhanoglu: torna l’ex Serie A - In casa Inter continua a tenere banco la vicenda relativa al futuro di Hakan Calhanoglu. Si legge su spaziointer.it