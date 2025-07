Cina | l’incontro segreto con cui Xi Jinping ha cominciato a preparare la successione a… se stesso

Organizzato in segreto a metà maggio 2025, l’incontro di Xi Jinping con i veterani del Politburo ha rivoluzionato il panorama politico cinese. Questo evento senza precedenti segnala l’inizio di una delicata transizione di leadership, mentre il presidente cerca di consolidare il suo potere e prepararsi alle sfide future. La Cina si appresta a scrivere un nuovo capitolo: cosa ci riserverà questa svolta storica?

Un incontro segreto, convocato a metà maggio 2025 da Xi Jinping, ha scosso le fondamenta del potere cinese. Secondo quanto confermato da fonti dei servizi segreti francesi, il presidente ha riunito un gruppo ristretto di ex membri di alto rango del Comitato Permanente del Politburo, un evento senza precedenti che segna l'inizio di una transizione di leadership. Xi, indebolito da speculazioni sulla sua salute e da crescenti pressioni interne, ha aperto un dibattito sulla sua successione, un tema tabù nella Cina comunista moderna. Al centro di questa manovra emerge una figura chiave: Wang Yang, ex presidente della Conferenza Politica Consultiva del Popolo Cinese (CPPCC), il cui nome circola come possibile fulcro di un nuovo equilibrio di potere.

