James Gunn | Superman Batman e Wonder Woman si uniranno nel DCU ma non nel prossimo film

Il futuro del DCU si prospetta ricco di sorprese e grandi ritorni, anche se ancora non imminenti. James Gunn ha confermato che Batman, Superman e Wonder Woman si riuniranno in un prossimo capitolo, alimentando l’attesa dei fan. Con il debutto di un nuovo Batman in *The Brave and the Bold* e un film su un misterioso eroe in fase di scrittura, il nuovo universo promette di rivoluzionare l’universo DC. La suspense cresce: cosa ci riserverà questa nuova era dei supereroi?

James Gunn ha confermato che, nel futuro del DCU è prevista la reunion dei supereroi Batman, Superman e Wonder Woman, ma non è imminente. Le aspettative die fan DC si concentrano su Superman anche perché il film, come anticipato da James Gunn, inaugurerà un nuovo universo DC Comics condiviso. Il nuovo DCU vedrà anche il debutto di un nuovo Batman in The Brave and the Bold, e Gunn ha recentemente rivelato che è in fase di scrittura un film su Wonder Woman. Facile che, a un certo punto, la Trinità DC si riunisca sul grande schermo, Ipotesi confermata dallo stesso James Gunn, il quale ha però anticipato che ciò non accadrà nel prossimo film.

