Treni a rischio sciopero del personale Fs e Trenord il 7 e l' 8 luglio | orari e fasce di garanzia

Preparatevi a possibili disagi: il 7 e l'8 luglio, treni FS e Trenord potrebbero fermarsi a causa di uno sciopero del personale proclamato da alcune sigle sindacali autonome. Tuttavia, sono previste fasce di garanzia per il trasporto regionale, con servizi essenziali garantiti dalle 6 alle 9 del mattino. Rimanete aggiornati sulle ultime novità e pianificate con anticipo i vostri spostamenti, per affrontare al meglio queste giornate di possibile disagio.

Proclamato da alcune sigle sindacali autonome. Per il trasporto Regionale, sono garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Treni a rischio, sciopero del personale Fs e Trenord il 7 e l'8 luglio: orari e fasce di garanzia

