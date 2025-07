Creta in fiamme scattano le evacuazioni di massa da hotel e case vacanza

L'emergenza incendi a Creta si intensifica, con le fiamme che minacciano hotel, case vacanza e aree residenziali sulla costa sudorientale dell'isola. Le autorit√† hanno ordinato evacuazioni di massa nel comune di Ferma, mentre forti venti alimentano le fiamme e complicano gli sforzi di spegnimento. In questa situazione critica, l'intera comunit√† locale si mobilita per proteggere vite e patrimoni, dimostrando come il clima impazzito stia mettendo a dura prova anche le mete pi√Ļ affascinanti.

Il caldo sta mettendo a dura prova gran parte del territorio mondiale e a Creta (in Grecia),¬†dopo che ieri pomeriggio √® divampato un vasto incendio in un terreno boschivo vicino a hotel, case vacanza e residenze, le fiamme continuano a colpire la costa sudorientale dell'isola.¬†Le autorit√† hanno fatto scattare¬†evacuazioni di massa nel comune di Ferma dopo che venti di burrasca hanno permesso che le fiamme si diffondessero rapidamente verso sud. Finora, circa 1.500 persone sono state allontanate¬†dai villaggi e dalle zone turistiche e trasferite a Ierapetra. Circa 200 sfollati sono stati invece ospitati nel palazzetto dello sport. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Creta in fiamme, scattano le evacuazioni di massa da hotel e case vacanza

In questa notizia si parla di: fiamme - creta - massa - hotel

Grecia, Creta in fiamme: maxi incendio vicino a hotel, evacuazioni di massa - Un drammatico scenario si dipinge sulla pittoresca Creta, dove un maxi incendio divampato nelle ultime ore minaccia strutture ricettive e abitazioni lungo la costa sudorientale.

Grecia, Creta in fiamme: maxi incendio vicino a hotel, evacuazioni di massa; Grecia, Creta in fiamme: maxi incendio vicino a hotel, evacuazioni di massa; Incendio Creta, fiamme fuori controllo sull'isola: 1500 turisti evacuati da hotel e case.

Creta in fiamme, scattano le evacuazioni di massa da hotel e case vacanza - Il caldo sta mettendo a dura prova gran parte del territorio mondiale e a Creta (in Grecia), dopo che ieri pomeriggio è divampato un ... Da iltempo.it

Incendio Creta, fiamme fuori controllo sull'isola: 1500 turisti evacuati da hotel e case - Continua a divampare l'incendio fuori controllo nell'isola greca di Creta, sulla costa sudorientale, divampato ieri pomeriggio in un terreno boschivo vicino a hotel, case vacanze, ... ilgazzettino.it scrive