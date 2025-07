Il dragoncello – Memorie Aromatiche

Scopri il mondo affascinante del dragoncello, una pianta aromatica dalle origini antiche e dal carattere unico. Originario dell’Asia centrale, questa erba perenne ha conquistato le cucine europee grazie al suo aroma intenso e alle sue proprietà benefiche. Perfetto per arricchire piatti e infusi, il dragoncello è un vero e proprio tesoro di memorie aromatiche. Lasciati conquistare dalla sua essenza e scopri come valorizzarlo al massimo in cucina.

DRAGONCELLO ORIGINE Il dragoncello (Artemisia dracunculus) è una pianta perenne aromatica appartenente alla famiglia delle Asteraceae, originaria dell’Asia centrale, probabilmente della Siberia meridionale o della Mongolia. È imparentato con l’artemisia e noto fin dall’antichità per le sue proprietà medicinali e culinarie. Fu introdotto in Europa intorno al XIV secolo, forse dagli Arabi o dai Crociati. . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il dragoncello – Memorie Aromatiche

In questa notizia si parla di: dragoncello - memorie - aromatiche - artemisia

Proprietà e benefici del dragoncello - Tuttogreen - Il dragoncello (Artemisia drancunculus) è una pianta erbacea di tipo perenne utilizzata come erba aromatica e medicinale, oltre che in cucina. Si legge su tuttogreen.it

Dragoncello: proprietà terapeutiche - Idee Green - Il dragoncello, botanicamente Artemisia dracunculus, è una specie erbacea perenne appartenente alla famiglia delle Asteraceae, la stessa dei girasoli. Lo riporta ideegreen.it