Cesc Fabregas, finite le vacanze, torna subito in campo con il Como, portando esperienza e classe nel centrocampo rossonero. La strategia di mercato dei lariani si fa sempre più ambiziosa, e l’arrivo del campione spagnolo segna un passo importante nel progetto di rinascita del club. Con queste mosse, il Como mira a sorprendere anche in questa stagione, consolidando la propria posizione e puntando in alto.

Dopo tante trattative, iniziano ad arrivare anche le firme. Prima Jesus Rodriguez, ieri è stato il turno di Jayden Addai (nella foto), diciannovenne esterno dotato di grande talento, con una sorprendente facilità nel saltare il difensore. Proveniente dagli olandesi del Az Alkmaar, dopo le visite mediche in mattinata si è passati alle firme dei contratti, con l’accordo per il trasferimento fissato a 14 milioni. Cesc Fabregas, finite le vacanze, si trova a Mozzate per alcune lezioni tecnico tattiche a giocatori provenienti da tutto il mondo, che vanno dai 14 ai 18 anni e partecipano all’ Elite Performance Summer Camp del Como. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’ultimo acquisto. Il Como non si ferma. Preso anche Addai. Fabregas in pressing sul rossonero Thiaw

