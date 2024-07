Campi Flegrei | frana sulla spiaggia a Procida paura tra i bagnanti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) Una scossa di terremoto ha colpito iha causato unaa Monte di. L’evento sismico, di magnitudo 2.6 è stato registrato alle 11:59 con epicentro nella zona di Agnano-Pisciarelli. Poco dopo la scossa, un costone di roccia a Monte dito. Laè avvenuta in una zona già interdetta al pubblico a causa delle sue condizioni precarie e sotto costante monitoraggio. Le autorità locali hanno immediatamente attivato un perimetro di sicurezza per garantire l’incolumità dei presenti e facilitare le operazioni di soccorso si sta valutando se esista una connessione tra il cedimento di materiale pietroso, su un’area non frequentata, e il bradisismo: secondo notizie ancora non ufficiali, tuttavia, questo nesso sarebbe escluso.