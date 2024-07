Caldo in Toscana | stop al lavoro agricolo dalle 12 30 alle 16 A Firenze bollino rosso fino a domenica 14 luglio

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di venerdì 12 luglio 2024)alnei campi e sotto il sole12.3016al 31 agosto. E' l'ordinanza emessa oggi, 122024, dalla Regionea seguito del grandi questi ultimi giorni e le previsioni da. Il presidente della Regione Eugenio Giani, in accordo con la vicepresidente e assessora all'agricoltura Stefania Saccardi, ha firmato un'ordinanza contingibile ed urgente per vietare ilnei settorie florovivaistico, in condizioni di esposizione prolungata al sole, in tutta lanelle ore piu' calde della giornata L'articoloinal12.3016. A14proviene daPost. .