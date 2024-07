Proseguono a Villa Campolieto gli appuntamenti con il Festival delle Ville Vesuviane

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di giovedì 11 luglio 2024) NAPOLI – Continua con successo aa Ercolano, la 35a edizione del “”. Con la direzione artistica di Bruno Tabacchini, l’evento storicamente sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Campania e promosso dalla Fondazione Entecon il presidente Gennaro Miranda e il direttore generale Roberto Chianese, per questi suoi primi giorni sta registrando una grande affluenza di pubblico. E ciò grazie anche alla presenza di personaggi come Tullio Solenghi, Eduardo De Crescenzo e Michele Placido. Con gli attesisi prosegue il giorno 11 luglio, quando, in prima nazionale, sarà presentato lo spettacolo-concerto “Eretico Neapolitan Shakespeare”. Un testo e un programma musicale studiato da Gianni Lamagna, il quale insieme a Patrizia Spinosi, Lello Giulivo e Anna Spagnuolo con il contributo drammaturgico di Mariano Bauduin, farà in modo che a incontrarsi con la grandiosità poetica di Shakespeare siano le più belle melodie classiche partenopee.