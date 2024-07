Intercettazioni tra indagato e difensore | FI avanza verso la riforma obiettivo fine anno

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma - Nuove restrizioni sulletrapotrebbero presto entrare in vigore grazie alla proposta di legge del senatore Pierantonio Zanettin, che approderà a breve in Aula. Il provvedimento prevede che "sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo delle comunicazioni comunque riconoscibili come intercorrenti tra l'e il proprio, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato". La modifica all'articolo 103 del codice di procedura penale stabilisce inoltre che tali"non possono in nessun caso essere trascritte nemmeno sommariamente". Il senatore Zanettin ha spiegato all'ANSA che ladelleè strutturata su tre pilastri: il divieto didelle conversazioni avvocato-cliente, le modalità di sequestro di smartphone e dispositivi digitali, e i limiti alla proroga delle