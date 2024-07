Fiorello verso la Nove? La replica dell’azienda

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) Non ci sarebbe nessuna trattativa Da mesi si parla del futuro di. Nelle ultime ore, Dagospia è tornata alla carica dicendo come Amadeus avrebbe convinto l’amico e spalla nelle ultime edizioni di Sanremo a passare al, così come farà lui nella prossima stagione televisiva. Nella serata di ieri, 10 luglio, è però arrivata la smentita di: «notizia falsa e priva di fondamento» poi si aggiunge: «l’ingaggio di uno showman comeprevede un progetto articolato, che al momento non c’è. E non è prevista nessuna firma di un contratto alla fine di luglio» L’unica base di verità è che, come preannunciato nei mesi scorsi non sarà presente con nessun programma all’interno dei palinsesti Rai. Leggi anche: Palinsesti Rai: le novità echiede un nuovo programma Lo conferma pure un pezzo di oggi di Repubblica che sottolinea come il siciliano: «ha scelto il divano, e visti gli ultimi chiari di luna in Rai, se mai avesse avuto un dubbio, la scelta si è di sicuro rafforzata».