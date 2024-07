F1 il calendario 2025 delle Sprint Race | c’è il ritorno del Belgio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 luglio 2024 – La stagionedi Formula 1 includerà, come nel 2023 e nel 2024, sei garesu un totale di 24 Gran premi. I weekend protagonisti deglisaranno quelli dei Gp di Cina, Miami,, Stati Uniti, Brasile e Qatar. L'unica novità per il prossimo anno sarà ildell'evento a Spa, dopo essere stato organizzato quest'anno al Red Bull Ring (Austria). Il format del weekend adottato in questa stagione (prove libere poi qualificheil venerdì, garapoi qualifiche del Gran premio il sabato) dovrebbe essere mantenuto nel. Le garehanno fatto esplodere le interazioni del pubblico sui social network, che sono molto più elevate rispetto ai fine settimana classici, dove sono previste altre due sessioni di prove libere, spiega la F1 nel suo comunicato.