Eleonora Daniele | Da bambina mi chiamavo Olivia come l’amica di Braccio di Ferro

(Di giovedì 11 luglio 2024) Gente intervista, conduttrice e giornalista, volto delle tv che parla di sé a quasi 49 anni Il tempo che passa la turba? «Non mi spaventa, anzi: per me è uno stimolo per tenermi in forma, per mantenermi giovane allenandomimai prima d’ora, tra padel e kickboxing, per far emergere la femminilità. E anche se dopo i 45 anni ti accorgi che qualcosa sta cambiando nel tuo corpo, capisci che la testa ha un potere pazzesco. Essere diventata madre quattro anni fa di Carlotta mi ha donato forza mista a una leggerezza che non conoscevo. Oggi ho quella consapevolezza che mi porta a dire: “Mi piaccio di più di quando ero ragazzina”. Se ripenso ami sentivo una volta».si sentiva? «Ero insicura anche se ostentavo sicurezza, e sono cresciuta con la sindrome del brutto anatroccolo».