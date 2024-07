È vero che il salmone è bianco e il colore arancione in commercio è artificiale?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sono poche le persone a saperlo ma ildelche troviamo inè falsato. Differenza trapescato e di allevamentopescato Iltipico delche non a caso chiamiamo “color” è unnaturale solo nei pesci davpescati (selvatico). I pesci della famiglia dei Salmonidi hanno la capacità di assumere ilrosa/dal cibo ricco di coloranti. In natura la “salmonatura” è data dai pigmenti contenenti carotene che si trovano in abbondanza in molti crostacei e molluschi. Il carotene non è altro che un semplice colorante privo di proprietà nutritive. Una volta ingerito dal pesce il pigmento si fissa nel muscolo. Se la trota salmonata o ilsmettessero di alimentarsi di prede con carotene il muscolo tornerebbeo giallino.