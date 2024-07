Conte convinto bocciato un attaccante ancor prima di vederlo in ritiro | di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il Napoli ha dato il via a primo dei due ritiri estivi in programma. Un calciatore, secondo mister, deve fare le valigiedi essere valutato in allenamento Il Napoli ha dato il via, nella giornata odierna, aldi Dimaro-Folgarida. I convocati di mister Antoniosono pronti a tornare al lavoro, per prepararsi al meglio in vista dell’inizio della prossima stagione sportiva. Tanti tifosi hanno deciso di seguire la squadra, impegnata per i prossimi 11 giorni in Trentino-Alto Adige. Il tecnico salentino ha dichiarato di avere l’intenzione di valutare gli elementi a disposizione in rosa,di stilare un lista dei partenti. Questo discorso, purtroppo, non riguarda un calciatore, che secondo il leccese deve fare le valigiedi iniziare gli allenamenti.