Castiglion Fiorentino si aggiudica un bando da 700 mila euro

(Di giovedì 11 luglio 2024) Arezzo, 11 luglio 2024- A seguito dei lavori della seduta del Consiglio Comunale di martedì 9 luglio, in relazione al“Sport e Periferie” recentemente riaperto ed emesso dal Ministero per lo Sport e i Giovani, è stata approvata un’apposita variazione di bilancio, conseguente alla variazione del piano opere pubbliche, che prende atto del finanziamento per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo nell’attuale area della Polisportiva Montecchio. Il Comune disi è quindito in modo tempestivo e provvidenziale il“Sport e Periferie”, un finanziamento a fondo perduto che il Ministero dello Sport ha messo a disposizione dei comuni. I 700destinati al Comune diserviranno quindi per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo che implementerà l’attuale area della Polisportiva Montecchio, già predisposta e concepita per più discipline sportive che può contare su una nuova area recentemente acquisita dal Comune.