Angelica Schiatti chi è l’ex di Morgan oggi fidanzata di Calcutta? Ha fatto X Factor?

(Di giovedì 11 luglio 2024)è la cantautrice italianacompagna di. Cosa è accaduto tra lei e? Di seguito tutta la storia e l’analisi di Selvaggia Lucarelli! Leggi anche: Potete smettere, una volta per tutte, di dire cheè un genio? Vittima di revenge porn e stalking,ha denunciato con coraggio chi l’ha perseguitata dopo una breve storia. Lei è una bravissima cantautrice italiana e il suo carnefice è un personaggio molto in vista nella musica italiana,giudice di X-. Una vicenda, quella di, che è l’ennesima storia di violenza contro una donna e di un colpevole che si nasconde dietro un dito e la popolarità che ha il suo personaggio. Lasciata sola dalle istituzioni,spera che la giustizia possa fare il suo corso in tempi umani.