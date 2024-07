Turismo | Comehome inaugura unit travel nuova community per destinazioni da condividere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lug. (Labitalia) - Spiagge incontaminate e isole incantate nell'arcipelago africano di Capo Verde, sole mare e vento tra le bellezze del Salento o esplorare in crociera le meraviglie del Mediterraneo Occidentale da Cannes, la perla della Costa Azzurra, a Barcellona, con la sua vibrante energia catalana, fino ad Ibiza, l'isola del divertimento senza fine, e infine Cagliari, cuore della Sardegna. Sono solo alcune delle esperienze di viaggio organizzate daperre la sua '', evoluzione naturale dell'impegno dell'azienda nel creare connessioni autentiche tra le persone. Nata nel 2017 dall'intuizione di tre under35, Michele Cesario, Daniele Chierchia e Andrea Vitale, come primo real life network che si è posto l'obiettivo di utilizzare il digitale per creare connessioni autentiche tramite l'organizzazione e la partecipazione ad eventi privati,è riuscita in breve tempo a raccogliere intorno a sé una commy di oltre 500 mila utenti, lavorando nelle principali città italiane, quali Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze, Napoli e Genova.