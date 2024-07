Super Nintendo World tutti i dettagli sul nuovo parco tematico per un giorno da Super Mario

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Vuoi vivere unda(o magari da Donkey Kong)? Non puoi perdere l’opportunità di andare al. Gli appassionati di videogiochi – e dell’universo, soprattutto – potranno immergersi nei mondi die Donkey Kong grazie alla nuova esperienza tematica ‘’ che aprirà il prossimo anno: dove, come e perché? Andiamo a scoprirlo assieme. Questa esperienzaentrerà a far parte dell’Universal Epic Universe, quartoa tema dell’immenso Universal Orlando Resort – oltre duemila km quadrati di parchi a tema nella città di Orlando, in Florida. Lo scorso maggio sono stati svelati idi questocon un video spettacolare che ci mostra cosa potremmo aspettarci (e potete vederlo di seguito).