Sicuri in montagna con i consigli del Soccorso alpino della GdF

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il colonnello Sergio Lancerin e il maresciallo Riccardo Manfredi parlano con la «Verità» sul temasicurezza per gli escursionisti di tutti i livelli. Idei due specialisti per affrontare con consapevolezza l'estate in quota. Partendo da una considerazione di base: «Il rischio zero non esiste». IlGdF (S.A.G.F): i ruoli, l'addestramento, le specialità e la tecnologia di un fiore all'occhiello delle Forze armate. Lo speciale contiene due articoli. .