Scende dalla jeep durante il safari per fotografare gli elefanti | uno degli animali si infuria e lo attacca a morte

(Di mercoledì 10 luglio 2024), si avvicina ad un branco diper fare le classiche foto ricordo ma glisino e lono a. Così un turista spagnolo di 43 anni ha perso la vita domenica mattina nel Parco Nazionale di Pilanesberg: l’uomo, in vacanza con la fidanzata e due amiche, aveva deciso dire dal veicolounperda vicino un branco di, composto da tre adulti e tre cuccioli. Nonostante le ripetute raccomandazioni delle guide e le norme di sicurezza del parco, che vietano espressamente di uscire dai veicoli in presenza diselvatici, il turista si è avvicinato al branco, probabilmente nel tentativo di ottenere uno scatto ravvicinato. La reazione della matriarca del gruppo è stata immediata e fatale: l’elefante, percependo una minaccia per i suoi piccoli, ha caricato l’uomo, travolgendolo e uccidendolo sul colpo.