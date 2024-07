Orbán può continuare a trollare l’Europa ma l’Italia non può permetterselo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Prima ha intitolato il suo semestre di presidenza dell’Unione europea al principale nemico deldopo Vladimir Putin, cioè Donald Trump, con quel grottesco slogan «Make Europe Great Again»; quindi ha avviato la sua personale missione diplomatica, non concordata e nemmeno comunicata ai vertici dell’Unione, andando a molestare il leader ucraino con una sostanziale proposta di resa, per poi correre a riferire da Putin a Mosca e chiudere il giro, già che c’era, con una visitina anche al suo principale alleato Xi Jinping a Pechino. Eppure non sembra che le proteste e le minacce di ritorsione europee andranno oltre le consuete schermaglie che hanno accompagnato finora tutte le malefatte di Viktor, il presidente ungherese che ha smantellato lo stato di diritto in patria e trasformato gradualmente il suo paese in un regime autocratico, al servizio di tutti i nemici dele dell’Occidente, con i soldi dell’Unione europea e la complicità di buona parte di quell’establishment politico di Bruxelles contro il quale si scaglia ogni giorno.