Lamborghini Milano porta la Revuelto V12 ibrida in riva al mare

(Di mercoledì 10 luglio 2024) SANTA MARGHERITA LIGURE (ITALPRESS) – Una serata inalall’insegna di esclusività, innovazione e potenza, inserita nella cornice della baia di Paraggi, in Liguria. Protagonista dell’evento organizzato damartedì 9 luglio, presso la Langosteria di via Paraggi al, 1, a Santa Margherita Ligure, la, primo esemplare della Casa del Toro dotato di motore V12 ibrido.Questo modello incarna l’anima e il DNA del marchio di Sant’Agata Bolognese, continuando la tradizione dei suoi predecessori come Miura, Countach, Diablo, Murcièlago e Aventador. “Con il suo motore V12 che sprigiona oltre 1000 cavalli, lasi distingue per essere la perfetta fusione di ingegneria e design”.Michele Brusa, General Managerdi Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia, in dialogo con la giornalista e presentatrice della serata Manuela Boselli, ha spiegato: “Stiamo assistendo a un momento epocale ed emozionante per: laV12 è un’icona degna dei modelli che l’hanno preceduta.