Dostoevskij recensione | i fratelli D’Innocenzo un serial killer e il nichilismo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La nostradi, la nuova miniserie scritta e diretta daicon protagonista Filippo Timi: anche l’Italia ora ha il suo True Detective? Non del tutto, ma l’esperimento rimane interessante A tre anni da America Latina isi buttano sullaità con, thriller cupissimo e nichilista già presentato con un buon successo alla scorsa Berlinale e interpretato da Filippo Timi, Carlotta Gamba, Gabriel Montesi e Federico Vanni. Un esperimento ad alto tasso di rischio quello deiromani, seppur in linea con il resto della loro filmografia, ma anche un tentativo di smarcarsi dal tipico immaginario del nostro thriller per abbracciare le atmosfere sulfuree, eteree e sporche dell’America rurale.