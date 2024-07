Serie D Nuova proprietà per il Castelfidardo | Andrea Varoli nuovo ad e presidente esecutivo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 9 luglio 2024) Laassemblea dei soci è formata da Baleani, Pigini, Marchegiani, Testoni e, quest’ultimo succede a Costantino Sarnari alla guida della società, 9 luglio 2024 – Ilcambia. Lo ha comunicato in queste ore la società, attraverso un comunicato. Ilè Andre, che succede all’uscente Costantino Sarnari. “La società G.S.D.Calcio s.s.d. a.r.l. – si legge – comunica che si è concluso l’atto di cessione e trasferimento di quote della società calcistica. L’assemblea straordinaria dei soci ha ratificato la cessione delle quote dei soci Bellucci, Camilletti, Giacchè, Ragaglia e Sarnari consentendo l’ingresso dei nuovi soci Marchegiani, Testoni e. Laassemblea dei soci formata da Baleani, Pigini, Marchegiani, Testoni eha nominato all’unanimitàAD edella Società.