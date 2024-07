Pesca di frodo una barca con 7 quintali di vongole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024)vain piena notte, tra il parco del Cardeto e il Passetto, con le luci spente a bordo dell’imzione. Un particolare, quello dei fari tenuti in posizione off, che ha insospettito la guardia di finanza che avvicinandosi al natante ha scoperto che a bordo aveva 700 chilogrammi di molluschi bivalve. Erano già suddivisi in 70 sacchetti da 10 chili ciascuno. L’uomo a bordo non aveva la licenza die il prodotto ittico era sprovvisto della tracciabilità prevista per legge. Lesono state sequestrate come anche l’attrezzatura da. Altore sono state contestate diverse violazioni: la detenzione abusiva di prodotto ittico, l’esercizio delladiin tempo non consentito e con attrezzature vietate, il superamento del quantitativo consentito per una multa di 21mila euro.