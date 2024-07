LIVE Sinner-Medvedev Wimbledon 2024 in DIRETTA | piove a Londra ancora tetto coperto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.20 Ricordiamo che, al termine di, andrà in scena il quarto di finale tra Paolini e Navarro. Un Campo Centrale oggi completamente a tinte azzurre. 14.19 Anche oggi si giocherà con il: stando. 14.18 Chiaramente quello di, se andiamo a sommare il numero di testa di serie dei giocatori, è di gran lunga il più prestigioso. 14.15è n.1 del mondo.è sceso al n.5, ma è stato anche n.1 per un breve periodo nell’inverno 2022. 14.08 All’inizio della carrieraera un giocatore completamente allergico all’erba. Con gli anni è migliorato, sino a raggiungere la semifinale nel 2023, quando fu spazzato via da Carlos Alcaraz con un periodico 6-3. 14.