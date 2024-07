Istruzione e formazione per gli adulti | dalla Provincia una nuova guida all’offerta bergamasca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 9 luglio 2024) Bergamo. Orientarsi tra le molteplici opportunità offerte dal mondo dell’e delladedicate ai giovani e alle persone adulte è un compito a volte complesso. Per questo motivo ladi Bergamo, in collaborazione con i Centrili per l’deglidi Bergamo e Treviglio e con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, ha realizzato la prima edizione delladi orientamento per glirivolta ai giovani eche desiderano rimettersi in gioco riprendendo o continuando il proprio percorso scolastico per conseguire un titolo di studio oppure aggiornarsi o riqualificarsi. La, scaricabile e consultabile sul sito della, si rivolge a chi desidera conseguire un titolo di studio del primo e del secondo ciclo, a chi ha già completato un percorso di studi ma vuole accedere a ulteriori percorsi di, a chi sta cercando lavoro o chi già lavora e desidera integrare o aumentare le proprie competenze, a chi proviene da un paese estero ed ha la necessità di apprendere la lingua italiana ed infine agli operatori dei servizi di indedicati ai giovani e agli(CPI, Informagiovani, ecc).