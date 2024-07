Galles | Craig Bellamy nuovo CT della Nazionale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) La Federcalcioe ha annunciato l’arrivo dialla guida. Ex attaccante del(18 gol in 72 presenze), il 44enne prende il posto di Rob Page, esonerato dopo aver fallito la qualificazione agli Europei con i Dragons, eliminati agli spareggi dalla Polonia ai rigori. Il, semifinalista agli Europei nel 2016, si è qualificato per Euro 2020 e Mondiali 2022, due competizioni disputate sotto l’egida di Page. La federazione ha ritenuto utile iniziare unciclo con, che ha firmato fino al 2028. L’ex giocatore tra le altre di Newcastle e Liverpool ottiene così il suo primo incarico da capo allenatore, dopo aver allenato l’U21 dell’Anderlecht. Ha poi lavorato come assistente di Vincent Kompany nel club belga e poi al Burnley nelle ultime due stagioni.