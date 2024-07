FOTO Il treno deraglia paura alla stazione di Centola

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDramma sfiorato questo pomeriggio intorno alle 17di. Per cause da accertare uno dei vagoni di unmerci in transito èto dal binario di competenza terminando la sua corsa in bilico su un lato. Iltrasportava containers con merci pericolose. La squadra dei caschi rossi di Policastro che è intervenuta sul posto ha messo in sicurezza la zona è verificato che non ci fossero persone in pericolo, oltre a verificare che, sia le sostanze pericolose trasportate che eventualmente i principi di incendio, potessero causare danni ulteriori. Le autorità competenti si occuperanno adesso di capire le cause e di ripristinare la tratta ferrovviaria appena possibile. L'articolo/ Ildiproviene da Anteprima24.