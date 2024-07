Festival della Diplomazia a ottobre Roma ospita la XV edizione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024) Torna la XVdel, dal 16 al 25, e avrà come filo conduttore «Looking for Cratos, Le tante facce del Potere». Il, come appuntamento annuale, nasce nel 2009 con la consapevolezzacentralità disulla scena internazionale e per favorire la discussione su questioni legate alle relazioni internazionali. Durante le quattordici edizioni passate hanno partecipato ospiti illustri come Parag Khanna, John Ikenberry, Trita Parsi, Brian Klaas, Michael Klare, Daniel Drezner, Judith Saphiro, Thomas Range, Sarah Yerkes, Anand Giridharadas, Simon Anholt, Saskia Sassen, Ivor Roberts, Heidi Tagliavini, Charles Goodhart, Carla Del Ponte e molti altri. Perché? Nella città opera e vive una grande comunità internazionale che interagisce costantemente con le strutture economiche, organizzative e culturali.