Da Albano a Sting | arriva al cinema il fim che racconta la seconda vita delle star che producono vino

(Di martedì 9 luglio 2024) Per fare soldi con ilc'è una soluzione semplice, semplice: essere già milionari. Giacomo Arrigoni colpisce ancora con il documentario Celebrity Wines, in arrivo nelle sale italiane il 15, 16 e 17 luglio (dopo l’anteprima all’Ischia Global Film Festival): un viaggio dal cuore della Puglia fino alle vigne toscane, attraverso le colline dell'Abruzzo e del Piemonte. In seguito al successo del precedente film “Spicy Calabria” (12 vittorie a festival internazionali e attualmente distribuito in Italia, UK, USA, Germania e Giappone), che esplorava la regione più piccante del mondo, il nuovo documentario firmato Rs Productionun intreccio tra le storie inedite di celebrità internazionali che hanno deciso di intraprendere l'avventura vitivinicola sulle nostre terre.