Copa America Argentina-Canada | probabili formazioni orari e dove vederla in TV

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) East Rutherford (Stati Uniti), 9 luglio 2024 – Entra nella sua fase più calda e decisiva la2024. Questa notte, alle ore 2 italiane (diretta su Sportitalia e Mola TV), al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey, andrà infatti in scena la prima semifinale, quella che vedrà l’campione in carica opposta al, sorprendente debuttante nella competizione. La sfida non sarà però inedita, perché le due squadre si sono già affrontate nel match d’apertura della competizione, vinto per 2-0 dall’grazie alle reti di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Il CT dell’Albiceleste, Lionel Scaloni, non vuole però ripensare al successo d’apertura contro i canadesi e cerca di tenere alto il livello della concentrazione: “Quando si giocano competizioni così importanti, l’obiettivo è sempre quello di arrivare alla fine del torneo.