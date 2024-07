Confesercenti incontra la giunta di Calci | Pronti a collaborare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 - Una delegazione di Conferesercenti Pisa hato la neolettacomunale die del riconfermato sindaco Massimiliano Ghimenti. “e la Valgraziosa sono aree strategiche per tutto il territorio pisano. Aree in cui è ancora forte e radicato un tessuto commerciale tradizionale che ben si sposa ad una vocazione turistica sempre più forte. Per questo abbiamo volutore la nuovaper ribadirle la nostra disponibilità acome sempre fatto in questi anni”. Sono queste le parole della presidente Monte Pisano di, Cindy Del Tacca, al termine dell’incontro avuto nel municipio dicon il sindaco Massimiliano Ghimenti, la vicesindaca Valentina Ricotta e l’assessore al commercio e turismo Fabio Mencarelli.