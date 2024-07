Ciclismo Gabellini vince il memorial Benito Bibini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Successo per il 2°, gara ciclistica categoria allievi ed esordienti, in scena per le vie del centro di Tolentino. Circa 160 ragazzi, dai 13 ai 16 anni, provenienti da diversi Comuni del Centro e Sud Italia hanno preso parte a due competizioni dinel circuito cittadino. Il pomeriggio è iniziato ai giardini John Lennon, dove gli istruttori hanno insegnato ai più piccoli ad andare in bici in sicurezza. A percorrere i 27,5 chilometri nel minor tempo della prima categoria è stato Andrea Ferretti della società "Velo Club Cattolica", seguito poi da Federico Cancellieri e Nicola di Stefano. Per la categoria 2° anno si sono distinti invece Edoardo Costantini della società "Zero24 Cycling Team", Matteo Casadio e Diego Bardi.