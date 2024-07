Calafiori all’Arsenal per 50 milioni? Mertesacker lo esalta | Li vale tutti è un top player

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Bologna, 9 luglio 2024 – In questi giorni tiene banco la valutazione di Riccardo. Dopo che la Juventus è stata di fatto esclusa dall’asta, un po’ per diktat del presidente Saputo e un po’ per le cifre che avrebbe raggiunto l’affare, fuori portata per i bianconeri, l’asticella per raggiungere il difensore rossoblu ha toccato e forse superato i 50. E mentre c’è chi considera troppo elevata la richiesta di Sartori e Di Vaio, alla luce di una sola stagione di livello e una manciata di apparizioni in Nazionale da protagonista nella fallimentare spedizione di Spalletti ad Euro 2024, arriva perun’investitura ufficiale da topproprio da Londra, sponda Arsenal. “Giocatore di grandissimo livello” I Gunners sono i più vicini ad assicurarsi le prestazioni sportive del classe 2002 e ad incensare il giovanissimo difensore del Bologna ci ha pensato Per, 156 presenze con la maglia dei biancorossi della City e una lunga militanza anche con la nazionale tedesca.