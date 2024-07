Assured Controls di Google Workspace disponibile in Ue e Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di martedì 9 luglio 2024) Annuncio della disponibilità generale didi: “Il futuro della Sovranità Digitale” «Ci sono due elementi fondamentali per ottenere la sovranità digitale: poter controllare dove i dati vengono archiviati ed elaborati e garantire che solo le parti autorizzate possano accedervi. Con, le organizzazioni possono affrontare entrambi gli aspetti senza dover ricorrere a istanze cloud separate o a software personalizzati». Cosìin una nota in cui annuncia che l’intera suite di funzionalità sovrane diPlus pere inizierà a essere distribuita ai clienti dell’UE e degli. «La nostra architettura cloud-only e l’infrastruttura secure-by-design possono ridurre i rischi per la sicurezza eliminando la dipendenza dall’archiviazione dei dati sui dispositivi degli utenti, sulle app client desktop e sui server on-premise – continua l’azienda statunitense – Grazie a funzionalità sovrane, come la gestione degli accessi, le approvazioni degli accessi e la crittografia lato client (CSE), le organizzazioni ottengono ulteriori livelli di protezione per impedire l’accesso ai dati di Gmail eda parte di fornitori o enti pubblici».