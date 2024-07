Sharp Consumer Electronics presenta il nuovo party speaker PS-921

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 8 luglio 2024), una delle principali aziende tecnologiche a livello globale,ilPS-921 Questo modello, successore del famoso PS-919, offre un suono potente e diverse funzionalità pensate per feste estive indimenticabili. Un suono potente e funzionalità avanzate per feste estive indimenticabili Il PS-921 diè un altoparlante compatto con una potenza di picco di 130 W, garantendo un suono ricco e pieno per ogni occasione. È dotato di un sistema audio a 2.1 canali con due diffusori da 2 pollici e un subwoofer da 4 pollici, che insieme forniscono un impressionante suono surround 3D e bassi profondi. I due diffusori full-range sono angolati per creare un’ampia area stereo, riempiendo l’intera stanza con la musica preferita.