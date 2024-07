Questa folla di fedeli musulmani non stava pregando in Francia ma in Russia

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il 7 luglio 2024 è stato pubblicato su X un video che mostra una grandedi persone intente a pregare nelle strade intorno a una moschea. Il filmato è accompagnato da questo commento: «No, non è il Pakistan.è la #.». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non è stato registrato a luglio 2024 in una città francese. Il filmato circola in Rete dagli inizi di maggio 2022 e, come verificato all’epoca dai fact-checker di Associated Press, la scena mostra migliaia diche pregano nei pressi della moschea cattedrale di Mosca, in, durante la celebrazione dell’Eid al-Fitr del 2 maggio 2022, la festività religiosa che segna la fine del mese del Ramadan.