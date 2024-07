Quanto dura il grande caldo in Emilia Romagna | Bologna da bollino arancione tornano le notti tropicali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 - Nuova ondata diafricano in. Dopo la pioggia di sabbia di ieri, luglio entra nel vivo, e così anche le temperature in regionea farsi più bollenti. Fino a quando ilafricano Cambiamenti climatici Le temperatureanche in montagna Già lo scorso fine settimana ne abbiamo avuto un assaggio, ma è da questa settimana che iltorrido tornerà a essere protagonista, tanto che il ministero della Salute segnala(“condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili”) aper la giornata di domani, martedì 9 luglio, e dopodomani, mercoledì 10. Nel capoluogono sono infatti attesi picchi di 36-38 gradi.