Nail art alla frutta la nuova tendenza dell’estate

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 luglio 2024 – Dalle pesche agli agrumi, dalle fragole alle ciliegie, le fruitys – letteralmente, unghiete – stanno spopolando su Pinterest, TikTok e Instagram con il loro stile fresco, vivace e decisamente estivo. Il segreto del successo di questo trend risiede nel mix di colori vivaci e particolari d’appeal, adatti a qualsiasi look e nella versatilità, dal momento che le unghie possono essere corte e minimaliste, con micro-dettagli, o lunghe e elaborate, con decorazioni in 3D. Classico con brio Che si desideri realizzare un look fai-da-te o che ci si affidi a mani professionali, ci si può fare ispirare da alcune di queste idee apprezzate anche sui social. Uno dei trend più gettonati è quello della mini French semplice e discreta, ma con un tocco più creativo e originale, riproposta con decorazioni minimal a base dicome mirtilli, pesche e banane.