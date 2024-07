La strana alleanza per fregare Schlein | chi c' è dietro al correntone dem

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 luglio 2024) In pratica un altro Pd, lontano parente di quello che ha Ellycome segretaria da un anno e mezzo. Un partito a misura e somiglianza del Labour Party di Keir Starmer. Che pensa prima ai problemi del Paese, e relega in secondo piano le logiche di corrente. È il sogno, o l'illusione, di Giorgio Gori, l'ex sindaco di Bergamo, appena eletto come eurodeputato a Bruxelles. Per Gori è un po' il filo conduttore di tutta la sua esperienza politica, cominciata alla Leopolda con Matteo Renzi e proseguita rimanendo nel Pd accanto alla minoranza di Lorenzo Guerini. Per questo l'ex direttore delle reti Fininvest non è mai andato particolarmente a genio alla segretaria ed alla sua idea di campo largo con Giuseppe Conte da una parte ed Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni dall'altra.